Eindringlinge im Dorfgemeinschaftshaus

In der Nacht zum Sonntag hebelten unbekannte Täter gewaltsam die Tür zum Haus der Dorfgemeinschaft in Heuchelheim auf. Die Eindringlinge brachen im Gebäude noch weitere Türen auf und entwendeten mehrere Gegenstände sowie einen geringen Geldbetrag. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei unter der Rufnummer 0951/9129-310 entgegen.