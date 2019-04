Einbrüche in Zahnarztpraxen

Drei Einbrüche in einer Nacht: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Einbrecher in zwei Zahnarztpraxen in der Mohrenstraße und in eine Praxis in der Löwenstraße eingestiegen.

Ein Einbruch scheitert

Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Eingangstüren Zugang zu den Praxisräumen. Aus einer der Praxen wurde ein Tresor samt Inhalt entwendet, in einer weiteren scheiterte der Einbruchsversuch an der Eingangstür. Aus der Praxis in der Löwenstraße entwendeten die Langfinger eine kleinere Menge Bargeld, nachdem sie eine Geldkassette aufgebrochen hatten.

Sachdienliche Zeugenhinweise zu den Einbrechern, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wüteten, nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter der Rufnummer 09561/645209 entgegen. red