Einbrüche in Firmen

In zwei Firmen brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag ein. Die Diebe gelangten im Zeitraum von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagmorgen, 6 Uhr, in die Innenräume der Firmen für Elektrotechnik und Industriekeramik in der Oeslauer- und Mönchrödener Straße. Dort brachen sie Bürotüren und Tresore auf, durchwühlten die Inneneinrichtung und stahlen mehrere elektronische Geräte und Bargeld. Vom Gelände der Elektrotechnik-Firma entwendeten die Gauner zudem einen grauen Audi A3 mit dem amtlichen Kennzeichen CO-AW 741. Die Beute, mit der die Einbrecher unerkannt entkommen konnten, liegt wohl im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch ihr Vorgehen verursachten die Täter außerdem einen hohen Sachschaden, teilt die Coburger Kriminalpolizei mit, die für ihre Ermittlungen um Zeugenhinweise unter Telefon 09561/645-0 bittet. red