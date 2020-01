Einbrüche im Stadtgebiet

Am frühen Mittwochmorgen kam es im Bereich der Bamberger Straße/Wallachei zu gleich drei Einbrüchen bzw. Einbruchversuchen. So wurde in der Zeit von 1.30 Uhr bis 7 Uhr versucht, über die Hintertüre in eine Gaststätte in der "Wallachei" einzudringen. Dieses Vorhaben misslang. Allerdings entstand ein geringer Sachschaden. Gegen 5.30 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Eingangstür zu einem Wohn- und Geschäftshaus auf und gelangte so ins Gebäude. Im ersten Obergeschoss versuchte er, in mehrere Wohnungen einzudringen, wurde jedoch überrascht und flüchtete in Richtung Post. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 160 cm groß, grauer Pullover, Kapuze, insgesamt dunkel gekleidet und von dunkler Hautfarbe. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol