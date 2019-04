Einbruchversuch ins Schützenhaus

Bislang unbekannte Täter versuchten übers vergangene Wochenende in das Schützenhaus beim Sportlerheim in der Straße "Am Sportplatz" einzubrechen. Die stabile Brandschutztüre hielt dem Aufbruchversuch jedoch stand. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt unter der 09194/73880. pol