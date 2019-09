Ein Unbekannter versuchte in der Zeit vom 26. August bis 11. September, in der Lauterbachstraße (Waldweg) in Bundorf einen Munitionsbunker aufzuhebeln. Die massive Tür verhinderte ein Eindringen. Sie wurde nur leicht verbogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Haßfurt, Telefon 09521/9270.