Einbruchsversuch scheitert

Freitagnacht gegen 1.30 Uhr versuchten unbekannte Täter, mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Josef-Fösel-Straße einzuwerfen. Das Vorhaben misslang und die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bereits am frühen Abend bis gegen Mitternacht waren Anwohnern am Parkplatz der Seehofhalle zwei Fahrzeuge mit ausländischer Zulassung aufgefallen. Mindestens eines der Fahrzeuge stand mit laufendem Motor auf dem Platz. Es sollen sich dort auch mehrere Personen über einen längeren Zeitraum aufgehalten haben. Diese könnten möglicherweise mit dem versuchten Einbruch im nahe gelegenen Einkaufsmarkt im Zusammenhang stehen oder als Zeugen in Frage kommen. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0951/9129-310.