Einbruchsversuch in Wohnhaus

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Neulandstraße stellte am Mittwoch Hebelspuren an der Terrassentür fest und verständigte die Polizei. Offenbar hatten ein oder mehrere Täter versucht, die Terrassentüre aufzubrechen. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Einbruchsversuch dürfte am Dienstag, zwischen 8 und 18.30 Uhr, geschehen sein. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol