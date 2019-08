Am Donnerstag meldete der Inhaber eines Tabakladens in der Spitalgasse einen versuchten Einbruch. Als Tatzeitraum komme Mittwoch, 18 Uhr, bis zum nächsten Morgen um 5.45 Uhr, in Frage. Der Täter versuchte dabei mittels Hebelwerkzeug in das Ladengeschäft einzudringen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Sachschaden an der Türe beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol