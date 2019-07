Bislang Unbekannte haben im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen versucht, in ein Schulgebäude im Burgstaller Weg einzubrechen. An einem Fenster im Erdgeschoss konnten Hebelspuren festgestellt werden; geöffnet werden konnte das Fenster durch die unbekannten Täter jedoch nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die mögliche verdächtige Personen wahrgenommen oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Herzogenaurach, Telefon 09132/78090, in Verbindung zu setzen. pol