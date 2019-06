Aus dem Sportheim des TSV Lonnerstadt am Sonnenhügel ist in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.50 Uhr ein Einbruchsalarm eingegangen. Der Betreiber des Sportheimes überprüfte daraufhin das Anwesen und fand ein geöffnetes Kellerfenster, bei dem auch das Fliegengitter entfernt wurde. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt

unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen.