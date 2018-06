Einbruchsversuch am Ärztehaus

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitag bis Dienstag (15. bis 19. Juni) versucht, in mehrere Praxen eines Ärztehauses in Erlangen einzubrechen. Die Tatzeit der Einbrüche liegt zwischen 13 Uhr (Freitag) und 7.45 Uhr (Dienstag). In diesem Zeitraum versuchte der Unbekannte, mehrere Fenster des Gebäudes in der Sieglitzhofer Straße zu öffnen, um in eine der dort ansässigen Arztpraxen zu gelangen. Dabei verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Einbruchsdelikte übernommen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0911/21123333 entgegen.