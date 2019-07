Einbruchspuren an Hotelzimmertür

An einer Hotelzimmertür machte sich am Mittwochabend ein Unbekannter in einem Hotel-Gasthof in Elfershausen zu schaffen. Dort hatte ein Gast ein Zimmer angemietet und bereits bezogen. Als der Gast sich später im Restaurantbereich aufhielt, brach ein bislang unbekannter Täter an der betreffenden Zimmertür im 1. Stock das Schloss auf. Erst nach Mitternacht wurde festgestellt, dass die Hotelzimmertür im Schlossbereich deutliche Aufbruchspuren aufwies. Es wurde zunächst festgestellt, dass aus dem Zimmer augenscheinlich nichts fehlte, heißt es im Polizeibericht weiter. Konkrete Täterhinweise gibt es derzeit nicht. Wer etwas Verdächtiges festgestellt hat, kann sich mit der Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 in Verbindung setzen. pol