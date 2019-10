Einbruchserie in der Innenstadt

In der Nacht zum Donnerstag ereigneten sich mehrere Einbrüche in Geschäfte in der Bad Kissinger Innenstadt. Bei den Geschäften handelt es sich um eine Apotheke in der Ludwigstraße, ein Modegeschäft in der Oberen Marktstraße sowie ein Tabak- und Zeitschriftengeschäft in der Spitalgasse. Entwendet wurde lediglich aus der Apotheke ein geringer Bargeldbetrag. Aus dem Bekleidungsgeschäft wurde nichts entwendet. Der Einbruchversuch in den Tabakladen blieb erfolglos. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1500 Euro.Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol