Ohne Beute entkamen Unbekannte, die in der Nacht zum Freitag in ein Bauunternehmen in Seubelsdorf einbrachen. Die Einbrecher verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zum Bürokomplex der Firma in der Rudolf-Diesel-Straße. Auf ihrer Suche nach Wertsachen durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume und versuchten, auch einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch und sie entkamen ohne Beute. Allerdings hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg bittet unter der Telefonnummer 09561/645-0 um Hinweise. pol