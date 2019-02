Einbruch war falscher Alarm

Ein Anwohner einer Schule in der Erlanger Innenstadt hat am Samstag kurz nach 20 Uhr beobachtet, wie eine männliche Person in ein Fenster der Schule einstieg. Die Durchsuchung des angegangenen Gebäudeteils verlief jedoch negativ. Es stellte sich heraus, dass in einem anderen Teil der Schule eine Feier stattfand und ein 16-Jähriger noch Gegenstände aus dem Zimmer holen wollte. Aufgrund verschlossener Türen kletterte dieser über das Fenster in den Raum. pol