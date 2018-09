Einbruch: Trio sitzt in U-Haft

Nachdem Einbrecher am Wochenende in einen Einkaufsmarkt in Teuschnitz eingestiegen waren und hohen Sachschaden verursacht hatten, gelang es Polizeibeamten aus Stadtsteinach drei tatverdächtige Männer festzunehmen. Mittlerweile sitzt das Trio in Untersuchungshaft. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg ermitteln wegen schweren Bandendiebstahls.

Von Samstag auf Sonntag suchten die Einbrecher den Supermarkt in der Weidenstraße in Teuschnitz auf und verschafften sich mit brachialer Gewalt über das Metalldach Zutritt zu dem Geschäft. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden von geschätzten 10 000 Euro. Ihre Beute in Höhe eines niedrigen zweistelligen Bargeldbetrages fiel hingegen eher gering aus.

Kontrolle führte zu Festnahme

Noch bevor die Verantwortlichen den Einbruch in den Markt bemerkten, kontrollierten Polizeibeamte aus Stadtsteinach am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr auf der Bundesstraße B 289 nahe Untersteinach verdachtsunabhängig einen Ford mit rumänischer Zulassung. Bei der Überprüfung des Wagens entdeckten die Beamten im Kofferraum schweres Einbruchswerkzeug und Bargeld. Deshalb brachten die Polizisten die drei männlichen Autoinsassen im Alter von 26, 37 und 42 Jahren samt deren Fahrzeug für eine eingehende Kontrolle zur Dienststelle.

Haftbefehle erlassen

Nach Bekanntwerden des Einbruchs in den Einkaufsmarkt in Teuschnitz und weiteren Erkenntnissen, dass sich das Trio dort aufgehalten haben dürfte, erhärtete sich schließlich der Tatverdacht gegen die Männer. Die Polizeibeamten erklärten ihnen daraufhin die vorläufige Festnahme, während das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kripo Coburg die weiteren Ermittlungen übernahm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg ergingen am Montag gegen alle drei Tatverdächtige Untersuchungshaftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls. Mittlerweile sitzen sie in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittler prüfen, ob das Trio für weitere Straftaten in Frage kommt. pol