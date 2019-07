Einbruch tagsüber in Effeltrich

Mehrere Hundert Euro Bargeld haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in Effeltrich entwendet. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise.

Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen am Mittwoch zwischen 7 und 15.15 Uhr gewaltsam über die Tür eines Wintergartens in das Mehrfamilienhaus in der Baiersdorfer Straße ein. Bei ihrer Suche nach Wertsachen durchwühlten die Einbrecher die Wohnung und erbeuteten das Bargeld.

Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Sie verursachten einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0951/9129-491. pol