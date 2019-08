Einbruch: Schmuck und Bargeld geklaut

Unbekannte Einbrecher haben aus einem Wohnhaus in der Straße Am Kleinen Steinbusch in Bad Brückenau Schmuck und Bargeld entwendet. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken meldet, hat sich nach bislang vorliegenden Erkenntnissen der Einbruch im Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag, 18.45 Uhr, ereignet. Die Täter öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster, um in das Wohnhaus zu gelangen. Im Inneren machten sie sich dann auf die Suche nach Wertgegenständen. Den Einbrechern gelang es, zusammen mit ihrer Beute

unerkannt zu entkommen. Sie hinterließen einen Sachschaden, der sich schätzungsweise auf etwa 500 Euro belaufen dürfte. Die Kripobeamten richten folgende Fragen an die Bevölkerung: Wer hat im Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag, 18.45 Uhr, in Bad

Brückenau verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug mit fremden Kennzeichen gesehen? Wem ist in der Straße Am Kleinen Steinbusch etwas Verdächtiges aufgefallen, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnten? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 09721/202 17 31 zu melden. pol