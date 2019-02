Neben den drei Einbrüchen in Ebersdorf und Neuensorg, von denen das Polizeipräsidium gestern berichtet hat, gab es offenbar noch einen Einbruchsversuch in Frohnlach. Die unbekannten Täter konnten am vergangenen Wochenende ihr Vorhaben, in eine Sporthalle im Ebersdorfer Ortsteil Frohnlach einzubrechen, nicht umsetzen. Offenbar wollten sie in der Nacht zum Sonntag ein Fenster der Halle aufzuhebeln. Da dies aber nicht gelang, suchten die Einbrecher ohne Beute das Weite und hinterließen am Fenster einen Schaden von etwa 300 Euro. Die Coburger Kripo ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag an der Sporthalle in Frohnlach verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09561/645-0 mit der Kriminalpolizei Coburg in Verbindung zu setzen. red