Einbruch scheitert an massiver Stahltür

An der massiven Stahltür war Schluss. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, versuchten am vergangenen Wochenende Unbekannte, in den Bauhof der Gemeinde Großheirath in der Schulstraße einzubrechen. Um auf das Gelände des Bauhofs zu gelangen, mussten die Täter zunächst über einen Zaun steigen. An der Hinterseite des Bauhofes versuchten sie mit einem Hebelwerkzeug, eine massive Stahltür aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte allerdings kläglich. Die Tür konnte nicht geöffnet werden. Beuteschaden entstand keiner. Allerdings liegt der Schaden an der Stahltüre bei mehreren Hundert Euro. Die Coburger Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den Einbrechern nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegen. pol