Rattelsdorf vor 14 Stunden

Einbruch scheitert an Außentüren

Vergeblich versuchten Unbekannte zwischen Freitag, 29. Juni, und Mittwoch, 4. Juli, in ein Firmengebäude in der Angerstraße in Rattelsdorf einzubrechen. An den drei Außentüren, die durch Hebelspuren b...