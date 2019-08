Einbruch ins Wasserhaus

Nur Schaden angerichtet: Bislang Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 30. Juli, 19 Uhr, bis Montag, 5. August, 17 Uhr, unerlaubt Zutritt zum Gelände des Wasserhauses in Hammelburg. Der oder die Täter stiegen vermutlich über einen mobilen Zaun, an der zur Straße abgeneigten Seite, in das Gebäude ein. Hier wurde die Vorrichtung des Vorhängeschlosses aufgehebelt und beschädigt. Im Lagerraum befinden sich in der Regel Getränkevorräte und diverse Werkzeuge. Da die Einbrecher jedoch keine vorfanden, zogen sie ohne Beute weiter. Allerdings rissen sie noch einen Bewegungsmelder gewaltsam aus der Verankerung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol