Einbruch ins Vereinsheim

Zu einem Einbruch im Vereinsheim des Tennisclubs "Am Sportzentrum" ist es in der Zeit von Sonntag, 12 Uhr bis Montag, 7 Uhr gekommen. Der oder die Täter hebelten im Gebäude zwei Innentüren auf und gelangten so in den Gastraum. Im Anschluss wurden zwei Metallkassen mit Münzgeld im dreistelligen Bereich entwendet. Dem Verein entstand durch den Einbruch zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel. 09732/9060 zu melden.

pol