Einbruch ins Tennisheim

Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, , 11 Uhr, haben unbekannte Täter in Großenseebach am Vereinsheim des FSV Großenseebach ein Fenster und die Eingangstür des Tennisheims mit einem Schraubenzieher aufgehebelt. Der oder die Täter gelangten auf diese Weise ins Tennisheim. Dort entnahmen sie aus einem Hängeschrank in der Küche Bargeld aus einer Metalldose sowie einem Sparschwein. Der Schaden an Fenster und Tür wird auf 1000 Euro beziffert. Die Polizei Herzogenaurach sucht Zeugen. Hinweise werden erbeten unter Tel. 09132/78090. pol