Ein unbekannter Täter ist am Dienstag kurz vor 16 Uhr in das Restaurant Yung in der Theresienstraße eingebrochen. Er hielt sich dort außerhalb der Öffnungszeiten im Gästeraum auf und fing nach einer Weile an, die Schubladen zu durchwühlen. Dabei wurde er fündig und entwendete Bargeld in Höhe von einem hohen dreistelligen Betrag. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90. pol