Einbruch ins Hallenbad

Vermutlich in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag wurde das Hallenbad der Stadt Ziel eines Einbruches. Durch massive Gewalteinwirkung an einer Hintereingangstür gelangte ein Unbekannter in das Hallenbad. Innerhalb des Gebäudes wurden noch weitere Türen aufgebrochen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Ob der Einbrecher den tatsächlichen Nutzen eines Hallenbades in Anspruch nahm, konnte nicht mehr festgestellt werden, heißt es im Polizeibericht. Für den beträchtlichen Schaden in einer Höhe von etwa 3000 Euro muss die Stadt Bad Kissingen aufkommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachten konnten, werden gebeten,

sich bei der Polizeiinspektion unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol