Ein Zeuge hat in der Nacht auf Samstag über Notruf einen Einbruch ins

Bahnhofsgebäude in Ebenhausen gemeldet. Die Polizei konnte drei Jugendliche festnehmen. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 18-Jähriger über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen und hatte aus dem Geschäft Modeschmuck im Wert von etwa 60 Euro entwendet. Neben der Beute konnte die Polizei bei ihm auch noch eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Inwieweit die beiden anderen Jugendlichen im Alter von 16 und 18 Jahren an dem Einbruch beteiligt waren, ist noch unklar. pol