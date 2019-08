Einbruch in zwei Modegeschäfte

In der Nacht zum Donnerstag wurde in zwei Modegeschäfte in Bad Kissingen, vermutlich vom selben Täter, eingebrochen. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der automatischen Schiebetür bei einem Laden in der Brunnengasse sowie einem in der Kirchgasse, Zutritt in die Geschäftsräume. Aus diesem entwendete er in einem Fall die komplette Kasse. Im zweiten Fall ging der Einbrecher fast leer aus, da die Kasse im Tresor aufbewahrt wurde. Hier entwendete er jedoch eine Spendenbox. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 0971/714 90. pol