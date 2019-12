Einbruch in Wohnhaus in Forchheim

Die Abwesenheit der Bewohner haben unbekannte Täter am Mittwochabend genutzt, um in ein Wohnhaus im Stadtgebiet Forchheim einzusteigen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwochabend in der Zeit von 18 bis 19.50 Uhr hebelten die Einbrecher ein Kellerfenster auf und drangen in das Einfamilienhaus in der Donauschwabenstraße ein. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Was die Unbekannten konkret entwendet haben, steht bislang noch nicht fest. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Kripo sucht Zeugen

Zeugen, die Mittwochabend in der Donauschwabenstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol