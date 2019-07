Eine Wildkamera entwendete ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Wochenendhaus in der Bachstraße. Der Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 5. Juli, 18.20 Uhr, bis Montag, 15. Juli, 19.45 Uhr. Der Einbrecher verursachte dabei außerdem einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich im Tatzeitraum im Bereich des Wochenendhauses aufhielten, nimmt die Polizei unter Tel.: 09732/90 60 entgegen. pol