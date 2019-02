Einbruch in Werkstatt

Unbekannte Täter drangen in eine ehemalige Kfz-Werkstatt hinter dem Sportplatz ein und entwendeten unzählige Werkzeuge. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Dienstag, 16.45 Uhr, gewaltsam über das Sektionaltor Zugang in die Werkstatthalle. Die Einbrecher versprühten zwei Feuerlöscher, um Spuren zu verwischen und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut. Über die Höhe oder das genaue Ausmaß der Beute konnten noch keine Aussagen getroffen werden. Der Eigentümerin entstand durch den Einbruch zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09732/9060 zu melden. pol