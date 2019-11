Einbruch in Supermarkt

Am Wochenende gelangten bisher unbekannte Täter über einen Hinterhof in den Kupsch-Markt in der Von-Hessing-Straße. Dort wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und im Markt zahlreiche Alkoholika und Zigaretten im Wert von circa 1000 bis 1500 Euro entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Obere Marktstraße. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol