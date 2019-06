Einbruch in Spielothek

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in eine Spielhalle in Herzogenaurach eingebrochen. Laut Pressebericht der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 3 und 8.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Spielothek in der Straße Zum Flughafen. Dabei entwendeten die Unbekannten einen grauen Wandtresor mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Erlangen führte die Spurensicherung durch und hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 /21123333 entgegen. pol