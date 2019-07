Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zum Freitag, 5. Juli, in das Gebäude der Pizzeria in der Bahnhofstraße in Bischofsheim ein. Mittels eines Hebelwerkzeuges verschaffte er sich Zutritt zu der Gaststätte. In der Gaststätte entwendete er 300 Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt, Tel.: 09771/6060 entgegen. pol