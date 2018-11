Einbruch in Lokal ist gescheitert

Der Einbrecher ist zwar nicht an sein Ziel gelangt, hohen Sachschaden hat er dennoch verursacht. Wie die Polizeiinspektion Neustadt berichtet, entdeckte am Mittwochmittag ein 64-jähriger Mann Aufbruchspuren an einer Außentüre der Gaststätte des Schrebergartenvereins "Zu den Linden". Ein Unbekannter hatte offenbar versucht, die Türe zur Herrentoilette aufzuhebeln. Dadurch wurden Türblatt und -rahmen, ein Einsteckschloss und eine Glasscheibe beschädigt. Der Täter gelangte aber nicht ins Innere. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310 entgegen. red