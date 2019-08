Einbruch in Lagerhalle

Die Eberner Polizei sucht nach Einbrechern, die in Rentweinsdorf am Werk waren. In der Nacht zum Mittwoch drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Kaulberg ein. Hierzu haben sie, wie die Polizei schilderte, ein Fenster beschädigt und eine Türe aufgebrochen. In der Lagerhalle wurden mehrere Werkzeuge und Werkstoffe entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich um mehrere Täter gehandelt haben. Wer in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Ebern unter der Rufnummer 09531/9240 in Verbindung zu setzen. red