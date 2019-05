Einbruch in Labor

Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Laborgebäude in der Columbiastraße. Das Gebäude wird derzeit um einen Anbau erweitert. Unbekannte stiegen über ein aufgehebeltes Fenster ein und entwendeten zahlreiche elektrische Werkzeuge verschiedener am Bau beteiligter Firmen. Zudem wurden aus dem Altbau, in dem derzeit noch der alleinige Geschäftsbetrieb des Labors geführt wird, unter anderem drei hochpreisige Laptops entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeinspektion unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol