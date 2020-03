Einbruch in Kassenhäuschen

Über das vergangene Wochenende brach ein Unbekannter das Kassenhäuschen des Wertstoffhofes in der Rheinstraße auf. Daraus wurde eine Registrierkasse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ladendiebe können flüchten Am Montagabend gegen 19.15 Uhr wurden zwei Männer im Alter zwischen 35 und 38 Jahren, ca. 175 cm groß, schlank, osteuropäische Erscheinung, mit glatten dunklen kurzen Haaren, in einem Supermarkt im Bamberger Norden beim Diebstahl ertappt. Der Alarm sprang an, als die beiden das Geschäft verlassen wollten. Als der Marktleiter einen der Täter am Hinausgehen hindern wollte, holte dieser mit einer Bierflasche zum Schlag aus, weshalb der Marktleiter von ihm abließ. Beide Männer konnten flüchten. pol