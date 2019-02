Einbruch in Kartbahn

Auf Bargeld hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Montag in die Kartbahn am Spitzbergweg einbrachen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 11.50 Uhr, die Notausgangstür auf und drangen in den Komplex ein. Sie durchwühlten die Geschäftsräume offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Aus einem Tresor, den sie gewaltsam öffneten, erbeuteten sie einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro. Wem in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der Kartbahn aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Tel. 09561/6450 bei der Kripo Coburg zu melden. pol