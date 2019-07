Einbruch in Imbissbude

Zehn Schachteln Zigaretten und "Selbstgestopfte" entwendete ein unbekannter Täter aus "Schorschs Imbissbude" auf dem Parkplatz des ehemaligen Edeka. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde dazu ein Fenster des Imbiss gewaltsam geöffnet, so die Polizei. Beim Aufbruch entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro und ein Entwendungsschaden von 85 Euro. Ein Tatzusammenhang könnte mit einem Einbruch in Schmölz bestehen. Hier wurden am "Braugarten" zwei Holztüren aufgebrochen. Sachschaden: 2000 Euro. Da nichts entwendet wurde, geht die Polizei davon aus, dass die Täter gestört wurden. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Kronach, Tel. 09261/5030. pol