Einbruch in Imbiss scheitert

Noch unbekannte Täter versuchten von Sonntag auf Montag, in einen Imbiss im Ortsteil Neuses einzubrechen. Sie versuchten, die Hintertür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Möglicherweise wurden sie dabei gestört. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizei in Kronach unter Tel. 09261-5030.