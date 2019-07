Einbruch in Holzbetrieb

Zwei unbekannte männliche Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.30 Uhr im Gewerbegebiet "Fuldaer Kreuz" in das Büro des dortigen Holzhandelsbetriebs eingebrochen. Sie hebelten eine Türe auf und durchsuchten die Räume nach leicht verwertbarer Beute. Fündig wurden sie schließlich in einer Geldkassette, aus der sie 450 Euro entwendeten. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 550 Euro. Hat jemand in oder um Motten zur Tatzeit Beobachtungen gemacht? Relevant wären neben zwei fremden Personen vor allem auswärtige Fahrzeuge, die im Bereich Fuldaer Kreuz aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, entgegen. pol