Einbruch in Geschäft in der Ludwigstraße

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stieg eine bisher unbekannte Person in ein Geschäftsgebäude in der Ludwigstraße ein. Der Einbrecher gelangte über ein versperrtes Hoftor in den Hinterhof und brach die Hintertüre des Gebäudes auf. Im Gebäude wurde ein weiterer Raum aufgebrochen. Entwendet wurde jedoch nichts. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol