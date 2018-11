Einbruch in Gaststätte mit Ziegelstein

In der Nacht auf Freitag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Nähe des Bahnhofes Oeslau eingestiegen. Mit einem Ziegelstein schlug der Unbekannte eine Fensterscheibe ein und durchsuchte anschließend die Räume. Dabei fiel ihm ein kleiner Geldbetrag in die Hände. Der Sachschaden übersteigt bei weitem den Wert der Beute. Sollte jemand etwas von dem Einbruch mitbekommen haben, möge er sich bitte unter der Telefonnummer 09568/94310 bei der Polizei Neustadt melden. pol