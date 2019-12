Einbruch in Floristikgeschäft

Unbekannte brachen in der Zeit vom Samstag bis Montag in einen Lagerraum eines Floristikgeschäfts in der Rosenau ein. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchwühlten sie den Raum und entwendeten neben etwa 250 Euro Bargeld aus einer Geldkassette noch eine Sonos-Musikbox samt Netzkabel. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 400 Euro. Am Fenster entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach, Telefon 09261/5030, entgegen.