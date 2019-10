Einbruch in Firma: Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in den Firmensitz eines Busunternehmens in der Johann-Philipp-Geigel-Straße ein. Sie durchwühlten das Büro, brachen einen Stahlschrank auf und entnahmen einen größeren Bargeldbetrag. In der Bushalle wurden ein Bus und die Spinde der Busfahrer durchwühlt. Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. pol