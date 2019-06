Einbruch in Feldscheune

Eine bisher unbekannte Person ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Scheune in der Nähe des Sportplatzes eingebrochen. Der Täter hebelte wohl mit einem "Geißfuß" die Metallzugangstüre im Schlossbereich auf und verschaffte sich so Zugang zu dem Gebäude. Dort wurden diverse Getränke sowie ein Autoradio, das als Musikanlage verbaut war, entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 450 Euro, sowie circa 150 Euro Beuteschaden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, entgegen. pol