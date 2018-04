Einbruch in Fahrradgeschäft

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Stahltür an der Rückseite eines Fahrradgeschäftes in der Bahnhofstraße aufgehebelt. Aus dem Geschäft wurden zwei hochwertige Herrenräder und vier Jacken entwendet. Es handelt sich um zwei Räder der Marke Cannondale im Wert von 9500 Euro und 4200 Euro, zwei Windjacken der Marke Cube im Wert von je 60 Euro und zwei Fahrradjacken der Marke Endura für je 175 Euro. Der Schaden an der aufgehebelten Tür beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise an die PI Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol