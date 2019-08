Einbruch in entlegene Gartenhäuser

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Rathsberger Straße in Marloffstein (Kreis Erlangen-Höchstadt) in zwei Gartenhäuser und eine Scheune eingestiegen. Die Besitzer der frei stehenden Gebäude hatten Glück im Unglück, denn sie beließen keine Wertgegenstände in den begehrten Objekten der Einbrecher. Zeugen, die im Zeitraum von Samstag, 17. August, bis Donnerstag, 22. August, Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760 514 zu melden.